Форвард «Салавата» Хартикайнен забросил шайбу через шесть секунд после старта периода

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен забросил шайбу спустя шесть секунд после начала периода. Это произошло в матче с магнитогорским «Металлургом».



В начале третьего игрового отрезка уфимцы при счёте 2:1 в свою пользу после вбрасывания смогли забросить шайбу в зону магнитогорцев, где её подхватил Маркус Гранлунд. В борьбе с защитником финн смог выехать на ворота, где шайба, пройдя через несколько клюшек, поднялась в воздух. Теэму Хартикайнен смог нанести бросок по летящему снаряду, забросив шайбу в ворота.

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К середине третьего периода счёт 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Хартикайнен кроме забитого гола отдал две результативные передачи.