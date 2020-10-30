Форвард «Салавата» Хартикайнен забросил шайбу через шесть секунд после старта периода
Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен забросил шайбу спустя шесть секунд после начала периода. Это произошло в матче с магнитогорским «Металлургом».
В начале третьего игрового отрезка уфимцы при счёте 2:1 в свою пользу после вбрасывания смогли забросить шайбу в зону магнитогорцев, где её подхватил Маркус Гранлунд. В борьбе с защитником финн смог выехать на ворота, где шайба, пройдя через несколько клюшек, поднялась в воздух. Теэму Хартикайнен смог нанести бросок по летящему снаряду, забросив шайбу в ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
К середине третьего периода счёт 4:1 в пользу «Салавата Юлаева». Хартикайнен кроме забитого гола отдал две результативные передачи.
Хартли: все хоккеисты «Салавата» ищут Хартикайнена. У нас нет такого сильного игрока
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