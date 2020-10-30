Лямся — о дубле Гранлунда: Маркус был в ударе

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:1).



«Думаю, мы показали отличную игру. Отмечу нашу защиту, здорово выручал Метсола, хорошо себя показало первое звено.



Сошников не забивает девять матчей? Да, понимаю, есть такая проблема. Было бы просто переставить одного игрока в другое звено. Но мы хотим, чтобы с каждым матчем хоккеисты лучше чувствовали друг друга, сыгрывались.



Почему не сыграл Мухамадуллин? У него небольшое повреждение, и ему скоро играть за сборную, дали отдохнуть.



Почему вместо Маннинена на вбрасывания стал выходить Гранлунд? Парни приняли такое решение. Гранлунд был в ударе, чувствовал, что у него идёт игра.



Не хочу ли попробовать с «Куньлунем» выпустить больше молодых игроков? Пока не знаю. Посмотрим. Здорово, что у нас есть много молодых хоккеистов в составе», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

«Магнитка» потерпела третье поражение кряду, проиграв «Салавату». У Гранлунда — дубль