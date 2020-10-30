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Лямся — о дубле Гранлунда: Маркус был в ударе

Лямся — о дубле Гранлунда: Маркус был в ударе
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги встречи с «Металлургом» (4:1).

«Думаю, мы показали отличную игру. Отмечу нашу защиту, здорово выручал Метсола, хорошо себя показало первое звено.

Сошников не забивает девять матчей? Да, понимаю, есть такая проблема. Было бы просто переставить одного игрока в другое звено. Но мы хотим, чтобы с каждым матчем хоккеисты лучше чувствовали друг друга, сыгрывались.

Почему не сыграл Мухамадуллин? У него небольшое повреждение, и ему скоро играть за сборную, дали отдохнуть.

Почему вместо Маннинена на вбрасывания стал выходить Гранлунд? Парни приняли такое решение. Гранлунд был в ударе, чувствовал, что у него идёт игра.

Не хочу ли попробовать с «Куньлунем» выпустить больше молодых игроков? Пока не знаю. Посмотрим. Здорово, что у нас есть много молодых хоккеистов в составе», — приводит слова Лямся «Горобзор.ру».

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