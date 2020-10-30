Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Динамо Мск». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Илья Воробьёв — о поражении «Металлурга»: «Салават» сегодня лучше вёл борьбу

Илья Воробьёв — о поражении «Металлурга»: «Салават» сегодня лучше вёл борьбу
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).

«Можно много не говорить, нужно готовиться ко встрече с «Трактором», выгрызать матч. Много моментов, в которых нужно добавлять.

Игра «Металлурга» в своей зоне? «Салават» лучше вёл борьбу.

Причина пропущенных шайб в началах периода? Всё время говорю, что первые и последние отрезки очень важны, но не получилось сдержать соперника», — приводит слова Воробьёва «Горобзор.ру».

Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 4:1. Дубль в составе гостей на счету Маркуса Гранлунда.

«Магнитка» потерпела третье поражение кряду, проиграв «Салавату». У Гранлунда — дубль
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020