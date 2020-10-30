Илья Воробьёв — о поражении «Металлурга»: «Салават» сегодня лучше вёл борьбу

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:4).



«Можно много не говорить, нужно готовиться ко встрече с «Трактором», выгрызать матч. Много моментов, в которых нужно добавлять.



Игра «Металлурга» в своей зоне? «Салават» лучше вёл борьбу.



Причина пропущенных шайб в началах периода? Всё время говорю, что первые и последние отрезки очень важны, но не получилось сдержать соперника», — приводит слова Воробьёва «Горобзор.ру».



Напомним, уфимский «Салават Юлаев» обыграл магнитогорский «Металлург». Встреча проходила на «Арене-Металлург» и завершилась со счётом 4:1. Дубль в составе гостей на счету Маркуса Гранлунда.

«Магнитка» потерпела третье поражение кряду, проиграв «Салавату». У Гранлунда — дубль