Хоккеисты «Авангарда» поздравили Боба Хартли с Днём тренера

Хоккеисты омского «Авангарда» поздравили главного тренера команды Боба Хартли и его помощников с Днём тренера. Клуб выложил видео с пожеланиями игроков на официальной странице в «Твиттере».



«Обещаю — я не буду терять шайбу», — сказал Сергей Толчинский.



Молодой нападающий омичей Егор Чинахов пообещал набирать как можно больше очков

«Авангард» в нынешнем сезоне сыграл 21 встречу в регулярном чемпионате КХЛ. На счету омичей 12 побед (одна из них — в овертайме), а также четыре поражения в основное время, два — в овертайме и ещё три — по буллитам. Команда занимает второе место в Восточной конференции, набрав 29 очков.



Боб Хартли работает в «Авангарде» с 2018 года. В сезоне-2018/2019 довёл команду до финала Кубка Гагарина, в котором клуб из Омска уступил в четырёх матчах московскому ЦСКА.