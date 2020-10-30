Колин Уилсон — об ОКР: мой «Анахайм» вышел в финал Кубка Стэнли, а я хотел плакать навзрыд

Экс-нападающий «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш» Колин Уилсон, завершивший карьеру в конце октября, рассказал о своей борьбе с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР).



«Честно говоря, я до сих пор понятия не имею, как забил 20 голов в сезоне-2014/2015. В течение многих лет я играл в состоянии паники, потому что ОКР начало захватывать все элементы моей жизни. Я перешёл от одержимости травмами вне льда к мысли, что буду травмироваться каждый раз, когда наступаю на лёд. Думал, что буду травмироваться каждую смену.



Также было ощущение, что мои коньки плохо завязаны. Мне приходилось оставаться в раздевалке и завязывать их как можно туже снова и снова, пока мои руки не начинали кровоточить. В течение многих лет мне казалось, что я катаюсь на ходулях, потому что мои коньки казались мне неправильными. Я просто попал в это ужасное состояние, как окаменевшее животное, застрявшее в углу. В каком-то смысле я был на льду почти без сознания.



Я был так возбуждён после матчей, что не мог спать. Недостаток сна вывел меня на дорогу, которую я бы не пожелал даже своему злейшему врагу.



Я всё время читаю подобные истории и считаю их очень сильными и важными. Следует приветствовать храбрость и честность тех, кто пережил самые мрачные моменты и может поделиться своим опытом с другими. Но я пока не готов рассказывать о том, через что прошёл. Могу лишь сказать, что во время финала Кубка Стэнли в 2017 году, когда мы играли с «Пингвинз», я достиг дна. Мой мозг взорвался. Я был лишь оболочкой того человека, которым являюсь сегодня.



В течение примерно трех лет до этого я принимал лекарства, чтобы уснуть. Одно вызывает привыкание и кайф, другое я бы назвал транквилизатором для лошадей, потому что он вырубал меня. В один вечер я принимал первое, а в другой – второе. Во время того плей-офф я начал веселиться больше, чтобы заглушить боль. Комбинация этих таблеток, смешанных с алкоголем, и годы невылеченного ОКР… Я достиг дна.



Таблетки были прописаны мне, чтобы помочь. Но они этого не сделали. Они заставили меня потерять себя. Стресс, который у меня был – ОКР, недостаток сна, давление в плей-офф, – эти таблетки, казалось, только усиливали всё это и привели меня в то место, в котором я никогда не хотел оказаться.



Мне стало так плохо. Помню, когда мы победили «Анахайм» и выиграли финал Западной конференции, все в команде, конечно, были очень счастливы. Но всё, что я хотел сделать, – это пойти домой и плакать навзрыд. Моё эмоциональное состояние было катастрофическим. Я чувствовал себя так, как будто играл не в полную силу. Я чувствовал, что внёс недостаточный вклад в успех команды, и это сводило меня с ума.



Одна из особенностей ОКР заключается в том, что у вас есть внутренний критик, который пилит вас, который постоянно напоминает вам, что, как бы вы ни старались, вы никогда не будете контролировать ситуацию, что вы недостаточно хороши. В финале Кубка Стэнли мой организм еле функционировал. Моя голова была словно в огне, я чувствовал, что схожу с ума.



Я знал, что больше не могу так жить. Команда и моя семья заметили, что я не был собой. После проигранного финала я понял, что единственный выход, который у меня был, – это по-настоящему исцелить себя. Я начал разговаривать с терапевтом ранее в том сезоне, но то, что произошло в плей-офф, подтолкнуло меня еще больше работать над собой», — написал Уилсон на The Players' Tribune.



Хоккеист также отметил, что его карьера, вероятно, завершена.



ОКР – психическое расстройство, при котором у больного непроизвольно появляются навязчивые, мешающие или пугающие мысли. Он постоянно пытается избавиться от вызванной мыслями тревоги с помощью навязчивых действий.