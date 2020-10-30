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Михайлис — о шайбе Фрэттина: надеюсь, его «прорвёт»

Михайлис — о шайбе Фрэттина: надеюсь, его «прорвёт»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (2:1).

«Командная победа. Мы хорошо двигались, контролировали шайбу, много бросали по воротам. Благодарим команду за матч. Молодцы, сражались до последнего.

Было ли сложнее играть с «Куньлунем» по сравнению с первой встречей? Конечно, команда более дисциплинированная. В последних матчах она смотрелась здорово. Команда играет в закрытый хоккей, на контратаках. Мы разбирали, предупреждали ребят, чтобы всегда были начеку. Сегодня очень здорово сыграли в обороне.

У соперника было много удалений и многие из них — необязательные? Наверное, у соперника был тяжёлый выезд. Немного подустали, не успевали за нашими нападающими. Поэтому шли ошибки.

Стоит ли ждать, что новички присоединятся к команде в ближайшие дни? Пока информации нет. Руководство занимается.

Мэтт Фрэттин? Я скажу, что и в прошлой встрече он неплохо смотрелся, атаковал в одной смене. Он выполнял свои функции в меньшинстве. У него был хороший всплеск эмоции. Команда поздравила его в раздевалке с забитой шайбой. Надеюсь, его «прорвёт», и он будет забивать в каждом матче», — приводит слова Михайлиса Sports.kz.

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