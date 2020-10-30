Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»

Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3.



На девятой минуте матча Джастин Клус с передачи Брэди Остина вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Роб Клинкхаммер реализовал большинство, сравняв счёт. Ему ассистировали Брэндон Козун и Бреннан Менелл. Спустя всего минуту Райан Спунер с передачи Козуна вывел минчан вперёд, а в начале второго периода Клинкхаммер увеличил преимущество до двух шайб. Тем не менее в середине периода «Торпедо» отыграло одну шайбу усилиями Остина, а уже на второй минуте третьего игрового отрезка вышло вперёд. Шайбу забросил Сергей Гончарук. Хозяевам понадобилось всего 48 секунд, чтобы выйти вперёд. Дебютный гол забил Семён Дер-Аргучинцев. Ещё по разу отличились Клус и Гончарук.

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Следующую встречу минское «Динамо» проведёт с ярославским «Локомотивом». «Торпедо» сыграет с хабаровским «Амуром». Оба матча состоятся 1 ноября.