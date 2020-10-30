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Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»

Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обыграло минское «Динамо». Встреча проходила на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:3.

На девятой минуте матча Джастин Клус с передачи Брэди Остина вывел хозяев вперёд. На 12-й минуте Роб Клинкхаммер реализовал большинство, сравняв счёт. Ему ассистировали Брэндон Козун и Бреннан Менелл. Спустя всего минуту Райан Спунер с передачи Козуна вывел минчан вперёд, а в начале второго периода Клинкхаммер увеличил преимущество до двух шайб. Тем не менее в середине периода «Торпедо» отыграло одну шайбу усилиями Остина, а уже на второй минуте третьего игрового отрезка вышло вперёд. Шайбу забросил Сергей Гончарук. Хозяевам понадобилось всего 48 секунд, чтобы выйти вперёд. Дебютный гол забил Семён Дер-Аргучинцев. Ещё по разу отличились Клус и Гончарук.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
6 : 3
Динамо Мн
Минск
1:0 Клус (Остин, Мишарин) – 08:06' (5x5)   1:1 Клинкхаммер (Козун, Менелл) – 11:09' (5x4)   1:2 Спунер (Козун) – 12:11' (5x3)   1:3 Клинкхаммер (Козун, Спунер) – 23:17' (5x4)   2:3 Остин (Шенфельд) – 29:56' (5x4)   3:3 Гончарук (Мишарин, Шварц) – 42:00' (5x5)   4:3 Дер-Аргучинцев (Уайдман, Ураков) – 42:48' (5x5)   5:3 Клус (Пайгин, Шенфельд) – 56:58' (5x4)   6:3 Гончарук (Ураков) – 57:41' (5x5)

Следующую встречу минское «Динамо» проведёт с ярославским «Локомотивом». «Торпедо» сыграет с хабаровским «Амуром». Оба матча состоятся 1 ноября.

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