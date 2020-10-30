«Торонто» подписал трёхлетний контракт с нападающим Джоуи Андресоном на $ 2,25 млн

«Торонто Мэйпл Лифс» подписал контракт с 22-летним нападающим Джоуи Андресоном, сообщается на официальном сайте «кленовых листьев».



Отмечается, что форвард подписал трёхлетний двусторонний контракт на общую сумму $ 2,25 млн. В среднем за сезон американец будет получать $ 750 тыс.



Прошедший сезон Андерсон провёл в «Нью-Джерси Дэвилз». В октябре этого года был обменян в «Торонто» на Андреаса Юнссона.



В минувшем сезоне американский нападающий принял участие в 18 встречах регулярного чемпионата КХЛ, забросив четыре шайбы и отдав две результативные передачи при показателе полезности «+1» и двух минутах штрафного времени. Он также сыграл в 44 матчаз за фарм-клуб «Дэвилз» в АХЛ, набрав 34 (15+19) очка.

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