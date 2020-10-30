«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.



За четыре секунды до конца первого периода Даниил Тарасов с передач Андрея Миронова и Андрея Сергеева вывел москвичей вперёд. В середине второго игрового отрезка Дмитрий Яшкин увеличил преимущество столичной команды. Ему ассистировали Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв. В конце периода Павел Красковский с передач Антона Ландера и Егора Коршкова отыграл одну шайбу. За восемь минут до конца третьего игрового отрезка Николай Коваленко с передачи Атте Охтамаа сравнял счёт, а через 18 секунд Денис Алексеев вывел ярославцев вперёд. Второй балл за результативную передачу получил Охтамаа.

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1 ноября «Локомотив» встретится с «Динамо», а московские «динамовцы» — с ЦСКА.