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«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах
Хоккей / КХЛ 0

Ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2.

За четыре секунды до конца первого периода Даниил Тарасов с передач Андрея Миронова и Андрея Сергеева вывел москвичей вперёд. В середине второго игрового отрезка Дмитрий Яшкин увеличил преимущество столичной команды. Ему ассистировали Дмитрий Кагарлицкий и Вадим Шипачёв. В конце периода Павел Красковский с передач Антона Ландера и Егора Коршкова отыграл одну шайбу. За восемь минут до конца третьего игрового отрезка Николай Коваленко с передачи Атте Охтамаа сравнял счёт, а через 18 секунд Денис Алексеев вывел ярославцев вперёд. Второй балл за результативную передачу получил Охтамаа.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 октября 2020, пятница. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Тарасов (Миронов, Сергеев) – 19:56' (5x4)   0:2 Яшкин (Кагарлицкий, Шипачёв) – 29:53' (5x3)   1:2 Красковский (Ландер, Коршков) – 37:51' (5x4)   2:2 Коваленко (Охтамаа) – 52:14' (5x5)   3:2 Алексеев (Охтамаа) – 52:32' (5x5)

1 ноября «Локомотив» встретится с «Динамо», а московские «динамовцы» — с ЦСКА.

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