Арендованный из «Торонто» Дер-Аргучинцев забил первый гол за «Торпедо». Он стал победным

Нападающий нижегородского «Торпедо» Семён Дер-Аргучинцев забросил первую шайбу за новую команду. Это произошло во встрече с минским «Динамо».



Нижегородская команда смогла отыграться со счёта 1:3, а на 43-й минуте матча и вовсе вышла вперёд. Защитник «Торпедо» нанёс мощный бросок от синей линии, голкипер минчан Алексей Колосов отбил шайбу, но прямо перед собой. Дер-Аргучинцев подхватил снаряд и, обыграв вратаря, отправил шайбу в ворота. Российский нападающий забил первый гол за нижегородцев.

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Примечательно, что эта шайба стала победной для «Торпедо».



Напомним, что ранее «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского форварда Семёна Дер-Аргучинцева в нижегородское «Торпедо» на правах аренды. Прошедший сезон 20-летний нападающий провёл в клубе OHL «Питербург Питс».