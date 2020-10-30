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Арендованный из «Торонто» Дер-Аргучинцев забил первый гол за «Торпедо». Он стал победным

Арендованный из «Торонто» Дер-Аргучинцев забил первый гол за «Торпедо». Он стал победным
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий нижегородского «Торпедо» Семён Дер-Аргучинцев забросил первую шайбу за новую команду. Это произошло во встрече с минским «Динамо».

Нижегородская команда смогла отыграться со счёта 1:3, а на 43-й минуте матча и вовсе вышла вперёд. Защитник «Торпедо» нанёс мощный бросок от синей линии, голкипер минчан Алексей Колосов отбил шайбу, но прямо перед собой. Дер-Аргучинцев подхватил снаряд и, обыграв вратаря, отправил шайбу в ворота. Российский нападающий забил первый гол за нижегородцев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Примечательно, что эта шайба стала победной для «Торпедо».

Напомним, что ранее «Торонто Мэйпл Лифс» отправил российского форварда Семёна Дер-Аргучинцева в нижегородское «Торпедо» на правах аренды. Прошедший сезон 20-летний нападающий провёл в клубе OHL «Питербург Питс».

Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»
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