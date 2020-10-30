Лукоянов: в «Ак Барсе» нельзя играть безвольно. Здесь не дети играют

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов подвёл итоги матча с «Сибирью» (5:3).



«В этом сезоне это был самый яркий матч. Когда команда умеет отыгрываться с 0:3 — это говорит о том, что у неё сильный дух. Сегодня мы доказали, что на многое способы даже при счёте 0:3. Конечно, не нужно до такого доводить, тратить в два раза больше сил. Концентрация должна быть больше. Но если мы запустили и сделали так «не очень вкусно», то в итоге всё исправили своими руками, всей командой. Захотели, сделали и перебегали. У нас было больше желания во втором и третьем периоде. Очень крутая победа. Я даже удовольствие получил от такого хоккея.



Как объяснить то, что творилось на пятаке «Ак Барса» в первом периоде? Наверное, тут по сути нечего объяснять. Даже человек, не разбирающийся в хоккее поймёт, что там вообще ничего не было — там был Новосибирск. А нас почему-то не было. Поэтому не смогли помочь вратарю и они делали, что хотели. Такого нельзя допускать. Нужно руки-ноги ломать, чтобы не подъезжали туда. Опять же это концентрация. Но мы все — одна команда, и мы все вышли неготовыми. Но мы вовремя одумались, каждый внёс вклад в эту победу. Поэтому мы всё исправили, в конце всё уже было совсем по-другому.



Обращали ли внимание, что «Сибирь», ведя в счёте, играет в закрытый хоккей? Они, в принципе, и в первом периоде играли на контратаках. Все шайбы — это удаления. Они реализовали своё большинство. Наши потери на синей линии приводили к двум минутам. По сути, «Сибирь» ничего не делала. Просто мы вышли, как сонные мухи, и ничего не делали. Дали им глоток, и они им воспользовались. Но мы сумели перевернуть матч в свою сторону.



Дмитрий Квартальнов, будучи тренером «Сибири», во время чёрной серии советовал игрокам выйти на улицу и посмотреть, как живут простые люди? Я привык, что во времена, когда ещё играл Алексей Морозов, всегда говорили: «Мы играем в клубе, и этот клуб называется «Ак Барс». Сюда приходят болельщики, ради которых мы играем. У тебя на груди герб, и ты не можешь так играть здесь. Если не получается игра, самое главное, чтобы люди видели, что ты стараешься. А так безвольно играть в этом клубе нельзя. Здесь не маленькие дети играют. Если ты играешь в этом клубе, значит, ты должен делать всё по-взрослому. Здесь и спрос со всех одинаковый – неважно, молодой ты или взрослый. Каждый в себе должен понять, какой клуб он защищает и что находится здесь не просто так. Чтобы находиться в «Ак Барсе» — это заслужить», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и прервал трёхматчевую победную серию «Сибири»