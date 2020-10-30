Скабелка — о камбэке с 0:2: «Локомотив» заиграл по-другому, включил агрессию

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал итоги встречи с московским «Динамо» (3:2).



«Непросто складывался матч, у «Динамо» очень хорошее большинство, где собраны мастера. Пытались их нейтрализовать, но пропустили две шайбы. Второй их гол придал нам импульс, команда заиграла по-другому, включили агрессию. Было достаточно шансов, чтобы сравнять ещё во втором. Благодарен ребятам, что смогли вытащить матч», — приводит слова главного тренера ярославцев пресс-служба КХЛ.



Напомним, ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» уступали со счётом 0:2 к 37-й минуте, но смогли отыграться и вырвать победу.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах