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Крикунов: молодой вратарь «Динамо» Кузнецов здорово отыграл, но в конце опыта не хватило

Крикунов: молодой вратарь «Динамо» Кузнецов здорово отыграл, но в конце опыта не хватило
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2).

«Мы начали матч хорошо. Использовали два удаления, повели — 2:0, но открылись, побежали, позволили сопернику контратаковать. Наш молодой вратарь Георгий Кузнецов здорово отыграл два с половиной периода, но в конце опыта не хватило. Играли неплохо, но на этих двух голах остановились», — приводит слова главного тренера ярославцев пресс-служба КХЛ.

Напомним, ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» уступали со счётом 0:2 к 37-й минуте матча, но смогли отыграться и вырвать победу.

«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах
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