Крикунов: молодой вратарь «Динамо» Кузнецов здорово отыграл, но в конце опыта не хватило
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал итоги встречи с ярославским «Локомотивом» (3:2).
«Мы начали матч хорошо. Использовали два удаления, повели — 2:0, но открылись, побежали, позволили сопернику контратаковать. Наш молодой вратарь Георгий Кузнецов здорово отыграл два с половиной периода, но в конце опыта не хватило. Играли неплохо, но на этих двух голах остановились», — приводит слова главного тренера ярославцев пресс-служба КХЛ.
Напомним, ярославский «Локомотив» обыграл московское «Динамо». Встреча проходила на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счётом 3:2. «Железнодорожники» уступали со счётом 0:2 к 37-й минуте матча, но смогли отыграться и вырвать победу.
«Локомотив» отыгрался с 0:2 и одержал десятую победу в последних одиннадцати матчах
- 30 октября 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:15
-
23:04
-
22:42
-
22:29
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:25
-
21:16
-
20:55
-
20:42
-
20:24
-
20:15
-
20:10
-
20:05
-
19:45
-
19:25
-
19:23
-
19:07
-
18:49
-
18:30
-
18:19
-
17:57
-
17:52
-
17:30
-
17:00
-
16:47
-
16:18
-
15:35
Партнерский контент