Немировски: при счёте 1:3 все верили, что у «Торпедо» игра пойдёт

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с минским «Динамо» (6:3).



«Хорошо начали, движение было видно, но, к сожалению, удаления привели к моментам у наших ворот. Мы нехорошо играли в меньшинстве.



Так, при счёте 1:3 «лавка» была живая, все верили, что у нас игра пойдёт. Надо просто продолжать играть и делать это «пять на пять». В третьем периоде моментов была уйма, надо было забивать. Молодцы, ребята. Очень доволен третьим периодом. Главное, выиграли. У нас очень важная встреча осталась с «Амуром».



Большое количество бросков у обеих команд из-за такой установки при открытом хоккее или просто так сложился матч? Наверное, больше матч. Никогда не знаешь, как будут идти удаления в обе стороны. Важно, что они сбивают много ребят, так как они мало играли. А моменты также идут туда-сюда. И мы, и они играли много в меньшинстве. Убери все удаления — и поменьше бросков было бы, чем при игре просто в атаке», — приводит слова тренера «Белорусский хоккей».

Минское «Динамо» потерпело шестое поражение в последних семи матчах, уступив «Торпедо»