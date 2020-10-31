Гальченюк: мне есть что доказывать себе и другим. Я пережил очень тяжёлый год

Нападающий Алекс Гальченюк прокомментировал подписание контракта с клубом НХЛ «Оттава Сенаторз». Соглашение подписано на один год. Форвард заработает $ 1,05 млн.

«Мне есть что доказывать себе и большому количеству других людей, и я решил, что «Оттава» мне подходит. Мне просто не терпится приехать туда и начать работать. Сейчас я определённо голоднее, чем был когда-либо, и у меня есть мотивация. Я прекрасно себя чувствую, и мой организм отлично себя чувствует. У меня было много свободного времени, и я с пользой его потратил, чтобы улучшить свою скорость, взрывную мощь и стабильность. Я знаю, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше.

В начале карьеры я почувствовал, что добился определённого успеха, а потом всё пошло по-другому. Сейчас я хочу не просто вернуться к той игре, которая у меня была, но и улучшить её. Я знаю, что у меня всё для этого есть, и я работаю над этим. Знаю, что я за игрок и каким игроком хочу стать, и ежедневно работаю над этим.

Моя главная цель — становиться лучше с каждым днём. Конечно, я пережил очень тяжёлый год, но я многому научился, многое понял о себе как о хоккеисте и о том, что мне нужно делать. Я очень рад, что исправил часть моей игры, и я буду рад показать её.

Я действительно сосредоточен и мотивирован, мне предстоит провести очень важный сезон. Я очень рад предоставленному мне шансу и с нетерпением жду возможности присоединиться к новым товарищам по команде. В «Оттаве» отличный коллектив и тренерский штаб. Кроме того, будет здорово снова вернуться в Канаду. Надеюсь, межсезонье скоро закончится и мы сможем вернуть улыбки на лица канадцев», — приводит слова Гальченюка пресс-служба лиги.