Защитник Юлиус Хонка подписал однолетний контракт с «Далласом»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» объявил на своём официальном сайте о подписании контракта с защитником Юлиусом Хонкой. Соглашение с 24-летним хоккеистом рассчитано на один сезон и носит двухсторонний характер. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Перед началом тренировочного лагеря в 2019 году Хонка попросил обмена из «Старз». Он был ограниченно свободным агентом и не смог договориться о контракте с американским клубом. Минувший сезон Юлиус провёл в Финляндии. В составе «ЮП Ювяскюля» в 46 матчах регулярного чемпионата он набрал 15 (4+11) очков.

За карьеру в НХЛ Хонка в 87 матчах забросил 2 шайбы и отдал 11 результативных передач при показателе полезности «–7» и 28 минутах штрафа. Защитник был выбран клубом из Далласа в первом раунде под общим 14-м номером на драфте в 2014 году.