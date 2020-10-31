С. Телегин — о голе из своей зоны: решил бросить в сторону ворот — и всё. Курьёз

Защитник челябинского «Трактора» Сергей Телегин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1). В этой встрече 20-летний хоккеист забил гол в меньшинстве броском из своей зоны.
«Было вбрасывание, а я как бы страхующий. Мне надо было просто вбрасывать шайбу, но почему-то решил бросить в сторону ворот — и всё. Курьёз», — приводит слова Телегина пресс-служба лиги.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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