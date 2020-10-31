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Басков: уверен, что вопросов об уровне безопасности на ЧМ-2021 не возникнет

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Басков: уверен, что вопросов об уровне безопасности на ЧМ-2021 не возникнет
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Глава Федерации хоккея Республики Беларусь Дмитрий Басков рассказал, как проходит подготовка к чемпионату мира 2021 года.

«С учётом действующих в Европе, да и в мире в целом ограничений на передвижение персонала, товаров и услуг, мы перенесли активную фазу продвижения на более поздний срок. Не стал бы говорить об отсутствии продвижения. Оно, скорее, приобрело другой формат.

Тщательно прорабатываются маршруты передвижения команд, варианты размещения, даже нюансы меню. Работа ведётся по многим направлениям, в том числе прорабатываются и меры профилактики коронавируса, захватившего Европу в этом году. Международная федерация хоккея уже закрыла для зрителей молодёжный чемпионат мира в Канаде, не хотелось бы, чтобы это коснулось и наших болельщиков.

Мы прекрасно помним опыт 2014 года, когда Минск стал настоящей столицей спортивных болельщиков и все они очень хорошо отзывались об уровне безопасности в нашей стране. Уверен, вопросов с этим не возникнет и в следующем году», — приводит слова Баскова «Sputnik Беларусь».

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