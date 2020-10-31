Никита Кучеров рассказал о своём самом сложном матче в плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, какой матч оказался самым сложным в розыгрыше Кубка Стэнли 2020 года.

«В плей-офф лёгких матчей не бывает. Каждая серия нам далась нелегко, и тем ценится Кубок Стэнли. И всё же выделил бы первую серию с «Коламбусом». Она была тяжёлая для всех как морально, так и физически. Особенно момент с пятью овертаймами. Сомневаюсь, что кто-то в нынешнем составе «Тампы» до этого вообще проходил через подобное.

Странный опыт, но до сих пор вспоминаем с улыбкой. Сложно было только после матча: уходишь со льда, раздеваешься и видишь, как проступают рёбра. Похудел тогда килограммов на пять, наверное. Так что, если хотите быстро скинуть вес, сыграйте пару лишних периодов», — приводит слова Кучерова GQ Russia.