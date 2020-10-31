Ар. Сергеев: «Динамо» М — хорошая команда, которая готова функционально и играет системно

Защитник ЦСКА Артём Сергеев поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо».

«Это супер, что у нас два дерби подряд: отличные игры, команды, стадионы. На матче со «Спартаком» было много болельщиков, на матч с «Динамо» тоже придёт много зрителей – последний матч перед паузой, в выходной день. Здорово, когда есть такие игры.

«Динамо» — хорошая команда, хорошо готова функционально, тоже играет системно. У них хорошее большинство, есть исполнители. Думаю, встреча будет интересной», — приводит слова Сергеева пресс-служба «армейского» клуба.

Матч «Динамо» — ЦСКА состоится завтра, 1 ноября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва. Начало встречи — в 17:00 мск.