Генеральный менеджер «Куньлуня» Скотт Макферсон покинул клуб по состоянию здоровья

Генеральный менеджер китайского «Куньлунь Ред Стар» Скотт Макферсон оставил должность.



Решение было принято Макферсоном по состоянию здоровья.



«Макферсон был важным членом руководящего штаба с момента основания команды, помогал развивать профессиональный хоккей в Китае на всех уровнях. Привлекал таких легенд хоккея, как Уэйн Гретцки, Фил Эспозито и Майк Кинэн, в качестве наших послов. Он приложил огромные усилия для развития хоккея на этом перспективном рынке. Организация благодарит Скотта за усилия в качестве генерального менеджера и вице-президента по хоккейным операциям и желает ему всего наилучшего в дальнейшей работе», — приводит слова пресс-службы клуба «Р-Спорт».



Макферсон с февраля 2017 года занимал должность директора по глобальному развитию «Куньлуня». В апреле 2019-го был назначен вице-президентом клуба по хоккейным операциям, а позже занял пост генерального менеджера «Куньлуня».

«Барыс» прервал серию из четырёх поражений, одолев «Куньлунь». У Ларионова-младшего — пас