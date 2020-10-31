Нападающий «Куньлуня» Спенсер Фу оштрафован за колющий удар

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод встречи «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба КХЛ.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлуня» Спенсера Фу по п. 1.6.2. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 12-й минуте форвард китайской команды Спенсер Фу, недовольный игрой после свистка нападающего нурсултанцев Аркадия Шестакова, подъехал к сопернику и клюшкой несильно ткнул в него. Судья, стоявший рядом, видел эпизод и сразу поднял руку, сигнализируя о нарушении.
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