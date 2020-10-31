Грошев: информация, что не позвали бы на МЧМ, если бы не перешёл в СКА, — откровенная ложь

Бывший нападающий «Нефтехимика» Максим Грошев, перешедший в систему СКА, развеял слухи о своём трансфере. Появилась информация, что хоккеиста могли не взять в сборную на МЧМ, если бы он не перешёл в петербургский клуб.



«Удивился, когда прочитал «новость», что мне якобы звонил Роман Ротенберг и мы обсуждали условия перехода в СКА. Все переговоры велись не со мной лично, а через агента и руководство «Нефтехимика». То, что меня не позвали бы в молодёжную сборную на МЧМ, не случись этого перехода, — откровенная ложь. Видимо, чьи-то выдумки. Такое точно не обсуждалось и обсуждаться не могло.



Знаю, был диалог о моём будущем и дальнейшем развитии в системе клуба. Я и решился на переход, чтобы развиваться в системе одного из ведущих клубов России, где выстроена вертикаль и система подготовки, выработан подход к молодым игрокам, потому что планирую остаться играть в России», — сказал Грошев «Чемпионату».

СКА забрал очередного русского таланта. Грошев может стать капитаном сборной России на МЧМ В Питере продолжают собирать перспективную молодёжь.