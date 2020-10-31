Фиала: когда НХЛ остановила сезон, я думал, что это лишь на несколько недель — наивный был

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала прокомментировал остановку прошлого сезона НХЛ.
«Я не мог провести всё лето в Швейцарии. В моём городе по-прежнему очень мало активности. Но жить там хорошо, да.
Как случился перерыв в НХЛ? Первыми остановились баскетболисты. Мы были уверены, что НХЛ последует их примеру. И да, это не заняло много времени. На следующий день, когда мы приехали на стадион, нам сказали: «Можете возвращаться обратно!» Ожидал, что в худшем случае мы будем обездвижены на несколько недель. Я был немного наивен.
План действий от организации? Он был не очень точным. С Джессикой, моей девушкой, мы пробыли в Миннеаполисе ещё две или три недели, а других уже давно не было. Потом вылетели в Швецию, чтобы подготовиться к матчам. Я был уверен, что сезон подходит к концу. Я отлично подготовился.
Не знал, когда возобновится НХЛ? Я ждал изо дня в день. Тренироваться было действительно трудно. Я провёл в Гётеборге тринадцать недель. Неуверенность затрудняла пребывание», — приводит слова Фиалы L'illustré.
- 31 октября 2020
-
20:33
-
19:40
-
19:26
-
18:36
-
17:51
-
17:15
-
16:34
-
15:44
-
15:12
-
14:29
-
14:21
-
13:51
-
13:24
-
12:46
-
12:09
-
11:43
-
11:06
-
10:45
-
10:00
-
09:30
-
09:09
- 30 октября 2020
-
23:57
-
23:30
-
23:15
-
23:04
-
22:42
-
22:29
-
22:18
-
22:14
-
22:00
-
21:53
-
21:39
-
21:28
-
21:26
-
21:25