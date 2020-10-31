Фиала: когда НХЛ остановила сезон, я думал, что это лишь на несколько недель — наивный был

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кевин Фиала прокомментировал остановку прошлого сезона НХЛ.



«Я не мог провести всё лето в Швейцарии. В моём городе по-прежнему очень мало активности. Но жить там хорошо, да.



Как случился перерыв в НХЛ? Первыми остановились баскетболисты. Мы были уверены, что НХЛ последует их примеру. И да, это не заняло много времени. На следующий день, когда мы приехали на стадион, нам сказали: «Можете возвращаться обратно!» Ожидал, что в худшем случае мы будем обездвижены на несколько недель. Я был немного наивен.



План действий от организации? Он был не очень точным. С Джессикой, моей девушкой, мы пробыли в Миннеаполисе ещё две или три недели, а других уже давно не было. Потом вылетели в Швецию, чтобы подготовиться к матчам. Я был уверен, что сезон подходит к концу. Я отлично подготовился.



Не знал, когда возобновится НХЛ? Я ждал изо дня в день. Тренироваться было действительно трудно. Я провёл в Гётеборге тринадцать недель. Неуверенность затрудняла пребывание», — приводит слова Фиалы L'illustré.

Фиала: старт сезона не получился, но я верил и работал изо всех сил. В итоге прорвало