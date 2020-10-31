«Колорадо Эвеланш» подписал однолетний контракт с защитником Кайлом Берроузом
«Колорадо Эвеланш» подписал контракт с 25-летним защитником Кайлом Берроузом, сообщается на официальном сайте команды в «Твиттере».
Отмечается, что срок соглашения рассчитан на один год.
«Эвеланш» выменяли защитника у «Нью-Йорк Айлендерс». Взамен «островитяне» получили права на форварда Эй Джей Грира.
25-летний Берроуз в сезоне-2019/20 набрал 8 (2+6) очков в 58 матчах за «Бриджпорт Саунд Тайгерс» при показателе полезности «-7». В АХЛ он провёл 313 матчей и заработал 82 (17+65) очка за результативность.
23-летний Грир в минувшем сезоне провёл 47 матчей в АХЛ за «Колорадо Иглз» и набрал 32 (16+16) очка. За карьеру в НХЛ провёл 37 матчей, забросил одну шайбу и отдал пять результативных передач.
«Айлендерс» обменяли защитника Берроуза в «Колорадо»
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