Николай Феоктистов станет новым генеральным менеджером «Куньлуня»

Николай Феоктистов станет новым генеральным менеджером клуба «Куньлунь Ред Стар». Об этом сообщил журналист Алексей Шевченко.



«Скотти Макферсон оставляет должность. На его место приходит Николай Феоктистов.



Про Феоктистова мне говорят только хорошее. Говорят, именно он в короткие сроки организовывал и команду ВХЛ, и команду ЖХЛ, и команду МХЛ. Всё знает, говорит на китайском, на английском», — сообщил в «твиттере» Шевченко.



Напомним, генеральный менеджер китайского «Куньлунь Ред Стар» Скотт Макферсон оставил должность. Решение было принято Макферсоном по состоянию здоровья.



В этом сезоне КХЛ китайская команда занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в 20 матчах.

Генеральный менеджер «Куньлуня» Скотт Макферсон покинул клуб по состоянию здоровья