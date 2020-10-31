Генеральный менеджер «Коламбуса» оценил потенциал Михаила Григоренко

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен заявил, что клуб намерен сделать ставку на нападающего Михаила Григоренко.



«Он ещё не достиг своего пика. И я уверен, что он может ещё прогрессировать. Не считаю, что он достиг своего потолка. Думаю, он может стать ещё лучше», — приводит слова генменеджера Columbus Dispatch



26-летний россиянин заключил контракт с «Коламбусом» этим летом. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Зарплата форварда составит $ 1,2 млн. Ранее ему было отказано НХЛ в оформлении контракта с «Коламбусом» из-за нарушения сроков регистрации соглашения с клубом.



В минувшем сезоне нападающий выступал за ЦСКА. Григоренко принял участие в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он забросил 19 шайб и сделал 22 результативные передачи при показателе полезности "+16". В четырёх матчах плей-офф на счету Михаила 2 (1+1) очка.

Михаил Григоренко подписал контракт с «Коламбусом»