Экс-защитник «Нэшвилла» Хольцер, сыгравший более 200 матчей в НХЛ, продолжит карьеру в КХЛ
Защитник Корбиниан Хольцер продолжит карьеру в КХЛ, сообщает известный агент Алёша Пилко на своей странице в «Твиттере».
В какой именно клуб перейдёт Хольцер, пока неизвестно.
Немецкому хоккеисту 32 года. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз».
Играя за «Дакс», в минувшем сезоне Хольцер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-1» и 35 минутах штрафного времени. За «Нэшвилл» немец отыграл всего три матча, не отметившись результативными действиями и заработав коэффициент полезности «-1».
За карьеру в НХЛ Хольцер сыграл 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-13».
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