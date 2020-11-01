Шестёркин: уверен, что Лундквист очень поможет Самсонову в плане прогресса

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин прокомментировал переход Хенрика Лундквиста в «Вашингтон Кэпиталз».
«Я очень благодарен Хенрику за этот сезон, который мы провели вместе. Желаю ему как можно дольше оставаться в НХЛ. Продолжать и дальше радовать болельщиков, партнёров по команде. Великолепный человек! Илье Самсонову очень повезло, что он сейчас будет работать и играть с Лундквистом в тандеме «Вашингтона». Я уверен, что Хенрик очень поможет Самсонову в плане прогресса», — приводятся слова Шестёркина на официальном сайте НХЛ.
Хенрик Лундквист выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2005 года. Имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который подписал в 2013 году. В нынешнее межсезонье соглашение было разорвано. В итоге после расторжения голкипер получит только $ 5,5 млн от общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021. Голкипер был выбран командой из Нью-Йорка под 205-м номером на драфте 2000 года.
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