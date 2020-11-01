Премьер-министр Онтарио — о запрете силовой борьбы в OHL: решение ещё не принято

Премьер-министр провинции Онтарио Даг Форд заявил, что окончательное решение по поводу запрета силовой борьбы в OHL ещё не было принято.



Ранее о том, что вопрос решён, заявила министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Лиза Маклауд. По её словам, запрет на целенаправленные физические контакты в матчах – необходимый шаг для предотвращения распространения коронавируса.



«Вместе с юниорской лигой Онтарио мы работаем над планом безопасного возвращения к игре, который должен быть одобрен экспертами в области здравоохранения. На сегодняшний день никаких решений ещё не принято. Я бы хотел, чтобы OHL вернулась в нормальном состоянии, насколько это возможно, и с силовой борьбой», – написал Форд в «Твиттере».

ОХЛ официально запретила силовые приёмы, чтобы ограничить распространение Covid-19