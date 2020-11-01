Кожевников: КХЛ возится с Ригой и «Куньлунем», но теряет свои исторические центры

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о положении в ВХЛ исключённых из КХЛ команд – «Югры», «Лады» и новокузнецкого «Металлурга».

«Мы всё время говорим о КХЛ, о её молодёжном сезоне, но часто забываем о второй лиге страны – «вышке». Там тоже много интересных событий и главное для меня – отличный старт родного пензенского «Дизеля», который в сентябре возглавлял чемпионат ВХЛ, а сейчас, уступив лидерство Ханты-Мансийску, идёт в тройке. На примере «Дизеля» видим: там, где региональные власти уделяют достойное внимание хоккею, наш вид спорта развивается. После стольких средних лет хоккей в Пензе набирает ход – я очень рад!

Больно смотреть за тем, как теряем исторические центры нашего хоккея – Новокузнецк и Тольятти. В это трудно поверить, но обе команды даже не проходят в плей-офф ВХЛ. «Металлург» идёт 18-м, «Лада» – 20-й, причём посмотрел, что в последних 11 матчах у Тольятти девять поражений. И это мы говорим о городах, которые воспитали таких звезд, как Бобровский, Ковалёв, Виктор Козлов, Капризов, Сорокин, Орлов и многих-многих других. Удивительно!

В своём нынешнем состоянии «Лада» и «Металлург», к сожалению, неконкурентны, «Югра», как лидер ВХЛ, вероятно, не была бы в КХЛ статистом. Но сейчас для КХЛ самое главное – разобраться в своём курсе и больше не допускать таких ошибок. Мы возимся, например, с Ригой и «Куньлунем», но при этом теряем свои центры. Тем самым бьём по интересам и лиги, и всех сборных страны начиная от юношеских и завершая взрослой. А иногда договариваемся до того, что развитие молодых российских игроков не является целью КХЛ», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.