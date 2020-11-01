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Фрэттин: может быть, журналисты не будут говорить людям, как нужно играть в хоккей?

Фрэттин: может быть, журналисты не будут говорить людям, как нужно играть в хоккей?
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин, забросивший в нынешнем сезоне всего одну шайбу, рассказал, как относится к критике в свой адрес со стороны российских журналистов.

«Я вообще не читаю новости, не смотрю их. Не понимаю русский язык и не говорю на нём. Так что нет, не читал. Впервые слышу об этом. Никто мне этого не говорил. Журналисты никогда не играли в хоккей, верно? Хоккей — не журналистика. Я не говорю им, как писать. Так, может быть, они не будут говорить людям, как нужно играть в хоккей?

Мы постоянно разговариваем, и это хорошо, чтобы знать, как ребята себя чувствуют, как им нужно играть. Сейчас сосредоточены на командной игре. Подождём матча с Ригой, не могу предсказать будущее. Но верю только в лучшее для всей команды, тренеров, болельщиков. Что всё будет хорошо во всём мире», — цитирует Фрэттина Sports.ru.

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