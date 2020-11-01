Болельщица «Сан-Хосе» воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин
Болельщица «Сан-Хосе Шаркс» Энн Эйххорн воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин. Композиция посвящена знаменитой победе сборной США в матче с командой СССР на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.
Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» НХЛ.
Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной, составленной из игроков студенческих команд США. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, американцы завоевали золотые медали. Для многих граждан США «Чудо на льду» является одним из самых ярких событий второй половины XX века.
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Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».
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