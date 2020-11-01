Болельщица «Сан-Хосе» воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин

Болельщица «Сан-Хосе Шаркс» Энн Эйххорн воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин. Композиция посвящена знаменитой победе сборной США в матче с командой СССР на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» НХЛ.

Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной, составленной из игроков студенческих команд США. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, американцы завоевали золотые медали. Для многих граждан США «Чудо на льду» является одним из самых ярких событий второй половины XX века.