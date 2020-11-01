Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Болельщица «Сан-Хосе» воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин

Болельщица «Сан-Хосе» воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин
Хоккей / НХЛ 0

Болельщица «Сан-Хосе Шаркс» Энн Эйххорн воссоздала у себя во дворе фрагмент «Чуда на льду» в стиле Хеллоуин. Композиция посвящена знаменитой победе сборной США в матче с командой СССР на Олимпийских играх 1980 года в Лейк-Плэсиде.

Фото можно посмотреть в официальном «инстаграме» НХЛ.

Выступая в ранге действующих чемпионов мира и Олимпийских игр, советская команда неожиданно проиграла сборной, составленной из игроков студенческих команд США. Матч сыграл решающую роль в распределении медалей в хоккейном турнире: выиграв заключительный матч финального турнира у Финляндии, американцы завоевали золотые медали. Для многих граждан США «Чудо на льду» является одним из самых ярких событий второй половины XX века.

Почему Тихонов заменил Третьяка? Американские студенты «украли» золото у СССР
Самое громкое поражение в истории советского хоккея произошло на Олимпиаде в Лейк-Плэсиде. В США этот матч называют «чудом на льду».
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020