«Ребята, слишком много русского языка в раздевалке». Шестёркин — о шутках в «Рейнджерс»

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как партнёры по команде относятся к российской бригаде вратарей. Вторым голкипером «синерубашечников» является Александр Георгиев.

«Есть ли какой-то троллинг? Такого в НХЛ нет. Разве что может быть был один прикол: когда мы с Георгиевым начинали разговаривать между собой по-русски, окружающие шутили: «Ребята, слишком много русского языка в раздевалке!». А в целом — ничего особенного. Все друг с другом общаются, у нас очень дружный коллектив. Только так и должно происходить в командах.

Не скажу, что я сейчас — основной вратарь «Рейнджерс» или мне дают очень большие авансы. Просто предоставляют шансы, за которые я стараюсь зацепиться», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.