«Ребята, слишком много русского языка в раздевалке». Шестёркин — о шутках в «Рейнджерс»
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как партнёры по команде относятся к российской бригаде вратарей. Вторым голкипером «синерубашечников» является Александр Георгиев.
«Есть ли какой-то троллинг? Такого в НХЛ нет. Разве что может быть был один прикол: когда мы с Георгиевым начинали разговаривать между собой по-русски, окружающие шутили: «Ребята, слишком много русского языка в раздевалке!». А в целом — ничего особенного. Все друг с другом общаются, у нас очень дружный коллектив. Только так и должно происходить в командах.
Не скажу, что я сейчас — основной вратарь «Рейнджерс» или мне дают очень большие авансы. Просто предоставляют шансы, за которые я стараюсь зацепиться», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
«У «Рейнджерс» светлое будущее. Настало время Шестёркина и Панарина». Что пишут в Америке
Если бы это был май, мы бы ждали Панарина и Шестёркина в сборную на чемпионате мира.
- 1 ноября 2020
-
10:20
-
09:59
-
09:40
-
09:15
-
08:50
-
08:35
-
08:10
-
05:52
- 31 октября 2020
-
23:58
-
23:44
-
23:00
-
22:50
-
22:25
-
21:58
-
21:15
-
20:53
-
20:33
-
19:40
-
19:26
-
18:36
-
17:51
-
17:15
-
16:34
-
15:44
-
15:12
-
14:29
-
14:21
-
13:51
-
13:24
-
12:46
-
12:09
-
11:43
-
11:06
-
10:45
-
10:00
Партнерский контент