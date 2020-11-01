Сергей Герсонский прокомментировал увольнение из хоккейной академии «Авангарда»
Бывший директор хоккейной академии «Авангарда» Сергей Герсонский прокомментировал увольнение с занимаемой должности.
«Моя позиция отличается от позиции Шона Финна, поэтому мы и расстались. Ну как сказать наше решение, если у нас не получаются совместные действия. Руководство приняло сторону Шона Финна, поэтому смысл там работать?» – цитирует Герсонского издание «СуперОмск».
22 сентября 2020 года Герсонского утвердили директором хоккейной академии «Авангарда». При назначении анонсировалось активное сотрудничество специалиста с директором по развитию молодёжного хоккея омского клуба Шоном Финном. Руководящий пост по молодёжной линии в стане «ястребов» канадский специалист получил в июле 2020 года.
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