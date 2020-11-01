Олкинуора сыграет в воротах «Магнитки» в матче с «Трактором». Финн не играл с 12 октября
Голкипер магнитогорского «Металлурга» Юхо Олкинуора оправился от коронавирусной инфекции и примет участие в матче регулярного чемпионата с «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба клуба в специальном видеопревью к матчу. Встреча состоится сегодня, 1 ноября, начало — в 15:00 мск.
Олкинуора не выходил на лёд с 12 октября. В нынешнем сезоне 29-летний голкипер провёл 10 матчей в регулярке, в которых одержал шесть побед при проценте отражённых бросков 94,3 и коэффициенте надёжности 1,74.
Команда Ильи Воробьёва проиграла пять матчей из последних шести. В свою очередь подопечные Анвара Гатиятулина приехали в Магнитогорск с четырёхматчевой победной серией, располагаясь на четвёртом месте в Восточной конференции КХЛ.
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