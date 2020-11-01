Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мск» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Немецкий защитник Корбиниан Хольцер продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Немецкий защитник Корбиниан Хольцер продолжит карьеру в «Автомобилисте»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Корбиниан Хольцер продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает журналист Михаэль Бауэр. Контракт рассчитан до конца сезона.

Немецкому хоккеисту 32 года. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз».

Играя за «Дакс», в минувшем сезоне Хольцер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «–1» и 35 минутах штрафного времени. За «Нэшвилл» немец отыграл всего три матча, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «–1».

За карьеру в НХЛ Хольцер сыграл 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «–13».

Экс-защитник «Нэшвилла» Хольцер, сыгравший более 200 матчей в НХЛ, продолжит карьеру в КХЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020