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«Ванкувер» хочет отправить самого дорогого форварда команды в фарм-клуб

«Ванкувер» хочет отправить самого дорогого форварда команды в фарм-клуб
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» рассматривает возможность отправить нападающего Луи Эрикссона в фарм-клуб, сообщает TSN.

В случае реализации подобного сценария канадский клуб будет терпеть убытки, так как в лигах ниже финансовые механизмы расчёта с игроками (эскроу, налоги) отличаются от НХЛ. И «Ванкувер» будет вынужден платить 35-летнему шведу в АХЛ больше, чем в НХЛ.

В прошедшем сезоне Эрикссон провёл 49 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 13 (6+7) очков. В плей-офф Луи принял участие в 10 матчах и не набрал ни одного очка. Любопытно, что Луи является самым дорогим нападающим команды. Его контракт со среднегодовой зарплатой $ 6 млн рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Самый дорогой форвард «Ванкувера» не набрал ни одного очка в плей-офф и выпал из состава
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