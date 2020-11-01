Торчетти: если будете нападать на Хованова во время матча, потеряете с ним связь

Известный тренер Джон Торчетти поделился воспоминаниями о работе с российским форвардом Александром Ховановым.

«Помню, однажды убрал его со льда во время игры в большинстве, и он сидел на углу скамейки запасных угрюмый и хмурый. Сказал ему, что этого не должно происходить, потому что нужно заботиться об интересах команды. Понял, что Хованову нельзя ничего говорить во время игры, потому что ответом будет только эмоциональная реакция. Ждал следующего дня и говорил: «У меня есть видеоролик. Давай обсудим». Во время просмотра говорил ему, что он играет излишне мягко, что вот в этом моменте нужно было жёстче ставить клюшку, а здесь — лучше обороняться. Наши отношения значительно улучшились, потому что я не пытался переучивать его во время матча. Он это оценил.



Если будете нападать на него во время матча, потеряете с ним связь. Это те вещи, которые можно исправить с возрастом и зрелостью, но, как тренер, я должен понимать, как это работает. Это просто один из трудных моментов роста. Он должен стать лучше», — вспомнил Торчетти.