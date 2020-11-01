Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как получил травму перед плей-офф НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин рассказал, как в минувшем сезоне получил травму перед стартом плей-офф НХЛ.
«Психологически это был тяжёлый момент. Мы проводили выставочный матч с „Нью-Йорк Айлендерс“. Арена в Торонто оказалась холодная, плюс нет болельщиков. Когда люди надышали, чуть теплее становится. И начало нашего матча минут на 20 задержали. Хорошо размялся, всё было отлично. Но в итоге вышел на матч, мы играли в двойном меньшинстве „три на пять“.
Это было чуть ли не на старте первого периода. Там была передача на дальнюю штангу, я потянулся, конек проскользил — и дернул пах. В команде решили не рисковать, дали мне несколько дней для восстановления. Во втором матче серии с «Каролиной» я мог выходить, но Хенрик очень хорошо провёл первую встречу, поэтому решили ничего не менять», — цитирует Шестёркина пресс-служба НХЛ.
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