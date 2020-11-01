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Ковалёв: Макферсон провёл необыкновенную работу. Благодаря ему «Куньлунь» существует

Ковалёв: Макферсон провёл необыкновенную работу. Благодаря ему «Куньлунь» существует
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв прокомментировал уход Скотта Макферсона с должности генерального менеджера китайского клуба.

«Он провёл необыкновенную работу. Именно благодаря ему „Куньлунь“ существует в этом году. Поэтому-то и заняло столько времени понять, будет выступать клуб или не будет. Все команды месяц готовились к сезону, а мы собрались достаточно поздно, только в августе. Макферсон, повторюсь, проделал очень много работы.

Хотелось бы пожелать, чтобы у Скотта было все хорошо со здоровьем, это главное. Когда будет здоровье, он еще больше сможет сделать для этой команды. Даже не в статусе генерального менеджера он сможет помогать в дальнейшей работе», — цитирует Ковалёва РИА «Новости».

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