В «Миннесоте» прокомментировали возможный обмен Александра Хованова в России

Директор «Миннесоты Уайлд» по развитию игроков Брэд Бомбардир прокомментировал возможный обмен проспекта клуба Александра Хованова в России. Сейчас Хованов выступает в казанском «Ак Барсе» на правах аренды.

«Обмен Хованова в России? Это не будет проблемой. Если он будет продан, отлично. Если этого не произойдёт, отлично. Рады уже тому, что он играет в этом сезоне, в то время как другие такой возможности не имеют. Он может играть на родине, чего не делал уже очень давно. Ему повезло, что может играть, получать хорошее количество времени на льду. Так что для нас здесь сплошные плюсы», — сказал Бомбардир.

Ранее хоккейный агент Сергей Исаков, представляющий в России интересы Хованова, прокомментировал возможный обмен клиента.

Агент Хованова: «Ак Барс» хочет обменять Сашу и выручить за него что-то ценное