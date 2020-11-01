Алексей Кручинин подписал контракт с петербургским «Динамо»
Нападающий Алексей Кручинин подписал контракт с петербургским «Динамо», информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон. Форвард будет выступать под 74-м номером.
Нынешний сезон 29-летний нападающий начал в составе «Куньлунь Ред Стар», провёл 10 матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-4».
В КХЛ Кручинин выступал за ярославский «Локомотив», «Югру», «Трактор», СКА и «Салават Юлаев». На счету форварда 368 матчей и 136 (55+81) очков при показателе «+5». В ВХЛ Кручинин выступал за «Локомотив», «Челмет» и «СКА-Неву». В 144 матчах нападающий набрал 81 (34+47) очко.
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