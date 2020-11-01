Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию «Трактора»

«Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

По два очка в составе победителей набрали Егор Мартынов (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 28 бросков. Единственную шайбу у «Трактора» забросил Вячеслав Основин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия челябинского клуба. После паузы на Евротур «Металлург» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Матч состоится 10 ноября на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова.