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Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию «Трактора»

Магнитогорский «Металлург» прервал победную серию «Трактора»
Хоккей / КХЛ 0

«Металлург» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

По два очка в составе победителей набрали Егор Мартынов (1+1) и Сергей Плотников (0+2). Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора отразил 28 бросков. Единственную шайбу у «Трактора» забросил Вячеслав Основин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась четырёхматчевая победная серия челябинского клуба. После паузы на Евротур «Металлург» сыграет с «Трактором» в Челябинске. Матч состоится 10 ноября на «Арене-Трактор» имени Валерия Белоусова.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 15:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Мозякин (Бек, Яковлев) – 13:26' (5x4)   2:0 Кошелев (Мартынов, Плотников) – 18:07' (5x4)   3:0 Ламмикко (Плотников) – 39:08' (5x5)   3:1 Основин (Бывальцев) – 42:58' (5x5)   4:1 Мартынов – 59:18' (en)
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