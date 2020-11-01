Бадюков: Филу Варону надо перезагружать карьеру, а менеджмент «Барыса» делает это хорошо

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков прокомментировал переход канадского нападающего Фила Варона в казахстанский «Барыс».

«Думаю, Фил Варон – центральный нападающий в первое звено «Барыса». И главный тренер команды Юрий Михайлис это подтвердил. Он сказал: «Наконец-то мы нашли его, с огромным трудом». Это невысокий и быстрый центрфорвард. Я бы даже сказал, что чем-то похож на Кёртиса Волка. Когда-то он был одной из звёзд лиги Онтарио, много выступал в АХЛ, но не всегда пробивался в НХЛ.

Сейчас у него тот самый момент, когда надо перезагружать карьеру, а менеджмент «Барыса» делает это хорошо. Давайте вспомним Брэндона Боченски, Найджела Доуса, того же Кевина Даллмана. Это те игроки, которые уже переиграли в АХЛ, а возможности пробиться в НХЛ нет. В «Барысе» перезагружают карьеры таких хоккеистов, приглашая их к себе.

Я уже говорил, что Линус Виделль не центральный нападающий, тем более первого звена. Если посмотреть на статистику, то на вбрасываниях у него всё плохо. Он просто по своей сути крайний форвард. Не такой быстрый, как хотелось бы. Но самое важное, что по системе и объёму работы он точно не центральный нападающий. Теперь эти проблемы стали вырисовываться – в третьем периоде, в большинстве. Не хватает энергетики и мобильности.

Ещё неизвестно, в каком состоянии и когда приедет Варон. Обычно легионеры приезжают через месяц. Тем более это Казахстан. Посмотрим», – приводит слова Бадюкова «Шайба.kz».