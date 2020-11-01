Форвард «Автомобилиста» Макеев оформил хет-трик и возглавил гонку снайперов в КХЛ

«Автомобилист» обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уралец» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 7:2 (1:1, 4:0, 2:1) в пользу подопечных Билла Питерса.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев, который забросил три шайбы. Россиянин единолично возглавил снайперскую гонку КХЛ, первым в сезоне достигнув отметки 15 шайб. На покорение этого рубежа Алексею потребовалось 22 матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Для рижского клуба это поражение стало восьмым кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 3 ноября в гостях встретится с казахстанским «Барысом», а «Автомобилист» 12 ноября в Ярославле — с местным «Локомотивом».