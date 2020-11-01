«Амур» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»

Хабаровский «Амур» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 ноября дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Амур» 13 ноября в Хабаровске — с минским «Динамо».