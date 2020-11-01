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«Амур» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»

«Амур» в гостях одержал волевую победу над «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Хабаровский «Амур» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 4:3 ОТ (1:2, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Сергея Светлова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» 10 ноября дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Амур» 13 ноября в Хабаровске — с минским «Динамо».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
ОТ
Амур
Хабаровск
1:0 Пайгин – 09:11' (5x5)   2:0 Жафяров (Мили, Шварц) – 11:50' (5x4)   2:1 Сергиенко (Зимин, Бутузов) – 18:31' (5x5)   2:2 Пьянов (Коротких) – 34:34' (5x5)   2:3 Сергиенко (Зогорна, Зогорна) – 40:47' (5x4)   3:3 Мили – 58:58' (5x5)   3:4 Зогорна (Корягин) – 63:28' (3x3)
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