«Северсталь» обыграла финский «Йокерит», забросив 5 шайб

«Северсталь» обыграла финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Разина.

Череповецкий клуб одержал третью победу в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 8 ноября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Йокерит» 3 ноября — с «Сочи».