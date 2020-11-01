«Северсталь» обыграла финский «Йокерит», забросив 5 шайб
«Северсталь» обыграла финский «Йокерит» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Череповце и завершилась со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0) в пользу подопечных Андрея Разина.
Череповецкий клуб одержал третью победу в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» 8 ноября дома встретится с казахстанским «Барысом», а «Йокерит» 3 ноября — с «Сочи».
КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
5 : 2
Йокерит
Хельсинки
1:0 Вовченко (Петунин, Адамчук) – 04:25' (5x4) 1:1 Савинайнен (Лёв, Регин) – 08:44' (5x5) 1:2 О'Нилл (Кивистё) – 29:43' (5x5) 2:2 Кара (Петунин) – 36:37' (4x5) 3:2 Вовченко (Петунин, Няттинен) – 46:11' (5x4) 4:2 Думбадзе – 59:04' (en) 5:2 Гераськин (Вихарев) – 59:53' (en)
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