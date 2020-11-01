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«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби

«Динамо» победило ЦСКА в московском дерби
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» обыграло ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышёва и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:1, 1:2) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин, который оформил дубль. По два очка в составе победителей набрали Вадим Шипачёв (1+1), Дмитрий Кагарлицкий (0+2) и Сергей Бойков (0+2). Голкипер хозяев Александр Ерёменко отразил 27 бросков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия «армейцев». В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА дома встретится со «Спартаком», а «Динамо» в Подольске — с местным «Витязем». Обе встречи состоятся 10 ноября.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 ноября 2020, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Яшкин (Сергеев, Шипачёв) – 06:17' (5x5)   1:1 Телегин (Киселевич, Светлаков) – 23:31' (5x5)   2:1 Шипачёв (Кагарлицкий, Бойков) – 26:15' (5x5)   3:1 Пулккинен (Линдберг) – 38:01' (5x5)   4:1 Яшкин (Бойков, Кагарлицкий) – 44:09' (5x5)   4:2 Коростелёв (Попов) – 54:07' (5x5)   4:3 Шалунов (Киселевич, Окулов) – 56:04' (5x3)
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