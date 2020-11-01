Хартли: считаю, что второй гол «Авангарда» был чистым, но судьи так решили
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:2 ОТ).
«Мы сегодня заслуживали лучшего результата. «Авангард» активно действовал, но Гудачек держал «Спартак» в игре, мы не реализовали много моментов. Считаю, что гол Буше отменили несправедливо, но судьи так решили. В овертайме мы тоже не использовали свои шансы, в отличие от соперника.
Да, мы не получили возможности сыграть в большинстве, но такое случается. Повторюсь, решающим фактором для «Спартака» сегодня стал Гудачек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
- 1 ноября 2020
-
19:59
-
19:53
-
19:45
-
19:42
-
19:27
-
19:22
-
19:21
-
19:19
-
19:19
-
19:11
-
18:28
-
17:51
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:26
-
15:55
-
15:20
-
14:55
-
14:30
-
14:00
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:26
-
11:59
-
11:30
-
11:30
-
10:51
-
10:44
-
10:20
-
09:59
-
09:40
-
09:15
-
08:50
Партнерский контент