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Хартли: считаю, что второй гол «Авангарда» был чистым, но судьи так решили

Хартли: считаю, что второй гол «Авангарда» был чистым, но судьи так решили
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:2 ОТ).

«Мы сегодня заслуживали лучшего результата. «Авангард» активно действовал, но Гудачек держал «Спартак» в игре, мы не реализовали много моментов. Считаю, что гол Буше отменили несправедливо, но судьи так решили. В овертайме мы тоже не использовали свои шансы, в отличие от соперника.

Да, мы не получили возможности сыграть в большинстве, но такое случается. Повторюсь, решающим фактором для «Спартака» сегодня стал Гудачек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Авангард» потерпел третье поражение кряду, уступив «Спартаку» в овертайме
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