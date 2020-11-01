Хартли: считаю, что второй гол «Авангарда» был чистым, но судьи так решили

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (1:2 ОТ).

«Мы сегодня заслуживали лучшего результата. «Авангард» активно действовал, но Гудачек держал «Спартак» в игре, мы не реализовали много моментов. Считаю, что гол Буше отменили несправедливо, но судьи так решили. В овертайме мы тоже не использовали свои шансы, в отличие от соперника.

Да, мы не получили возможности сыграть в большинстве, но такое случается. Повторюсь, решающим фактором для «Спартака» сегодня стал Гудачек», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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